Грозит операция: в Петербурге ребенок проглотил наконечник бормашины на приеме у стоматолога

В Санкт-Петербурге пятилетний ребенок проглотил наконечник бормашины на приеме у стоматолога. Об этом сообщает портал 78.ru.

К счастью, инородный предмет не попал девочке в легкие. После изучения рентгена врачи обнаружили его в кишечнике. Медицинский сотрудники решили, что нужно дождаться, пока стоматологический инструмент не выйдет из организма потерпевшей естественным путем. Если этого не произойдет, то малышке грозит операция.

Сообщается, что мать ребенка не стала писать заявление на стоматологию. Жительница Санкт-Петербурга заявила, что лечащий врач еще «молодая» и ей нужно учиться. По мнению родительницы потерпевшей, теперь персонал в клинике будет в разы внимательнее.

«Возможно, плохо прикрепили наконечник, а зуб лечили верхний, вот он и выпал, и ребенок проглотил. Врач это заметила и попросила ребенка выплюнуть его, но было уже поздно», — поделилась подробностями мама пятилетней девочки.

Сейчас пациентку и ее родительницу отправили домой. Состояние оценивается как удовлетворительное.

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