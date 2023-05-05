«Толпой загасим»: три школьницы из Ставрополя жестоко избили девочку из-за парня

Три школьницы из Ставрополя жестоко избили девочку из-за парня. Об этом сообщает издание kp.ru.

В Сеть попали кадры, на которых запечатлены разборки подростков. По записи можно понять, что причиной конфликта стал неизвестный парень, отношения с которым «приписывались» потерпевшей. 14-летняя девочка уверяла ровесниц, что между ней и юношей ничего не было. Однако ее словам не поверили, вот почему школьница получила многочисленные удары по голове и телу, а также угрозы жизни.

«Мы тебя толпой загасим», — произнесли обидчицы.

По сообщениям местных СМИ, это избиение стало уже третьим за неделю. Вот почему обнародованной историей заинтересовались правоохранительные органы.

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