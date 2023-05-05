В Петербурге пожилая женщина заживо сварилась в кипятке в собственной ванне

В Санкт-Петербурге в одной из квартир многоэтажного дома в Красногвардейском районе обнаружили труп 69-летней женщины. Пенсионерка погибла в собственной ванне. Об этом сообщает издание Фонтанка.

По информации источника, инцидент произошел 3 мая. Вероятно, россиянка решила помыться, но вода оказалась слишком горячей. В итоге она заживо сварилась в кипятке. Об этом указывают многочисленные ожоги на ее теле.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда смерть наступает подобным образом. За последние месяцы только в Петербурге было обнаружено четыре жертвы. В начале марта погибла 54-летняя владелица квартиры по Пролетарской улице, а в середине февраля кипяток унес жизнь 92-летней блокадницы. Вслед за ней в морг доставили тело 82-летней женщины, скончавшейся также к ванной комнате, а затем и 32-летней местной жительнице.

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