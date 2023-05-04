Одним ударом: в Калининграде мужчина отправил девушку в нокаут за отказ в знакомстве

В Калининграде мужчина отправил девушку в нокаут за отказ в знакомстве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

30 апреля потерпевшая гуляла по одной из улиц города. Тогда к ней пристал неизвестный мужчина с целью знакомства. Девушка оттолкнула преследователя и попыталась продолжить движение, однако отказ его не устроил.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, на котором отчетливо видно, как мужчина наносит удар девушке. Потерпевшая не смогла устоять на ногах и упала прямо на землю.

К слову, пока злоумышленник сохранял хладнокровие, его приятель незамедлительно бросился к девушке, чтобы поинтересоваться ее состоянием. На данный момент в прессе нет никакой информации о самочувствии пострадавшей.

Правоохранительные органы занимаются поисками нарушителя.

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