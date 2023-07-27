Толпа устроила кровавый самосуд над парнем, которого подозревают в педофилии

В Подмосковье жители толпой избили 23-летнего парня, которого заподозрили в педофилии. Люди решили устроить самосуд. Об этом сообщается на сайте Life.ru.

Источник утверждает, что все случилось в ЖК «Пригород Лесное» в деревне Мисайлово. Там ночью толпа накинулась и избила одного человека из-за подозрений в педофилии.

Один из мужчин уверял, что именно к его ребенку приставал подозреваемый. На место разборок приехали сотрудники правоохранительных органов и задержали самых активных, участвующих в драке — 44-летнего и 26-летнего мужчин. Последний оказался судим за угон машины и кражу.

В результате все трое поехали в полицейский участок. Перед опросом пострадавшего решили отправить в больницу города Видное, чтобы он смог залечить раны, но тот сбежал до осмотра врача.

Сейчас стражи правопорядка разыскивают мужчину.

Ранее сообщалось, что подростки толпой избили инвалида детства. Шестеро подростков избивали особенного мальчика руками и ногами и снимали все это на камеру. По словам бабушки пострадавшего, синяки у него уже прошли, но психологическую травму придется лечить намного дольше, чем последствия от побоев.

Еще один случай произошел в Бурятии. Там толпа подростков жестоко избила сверстницу. По информации ведомства, все произошло в октябрьском районе на улице Лебедева. Толпа пока еще неизвестных детей накинулась на сверстницу. Практически каждый нанес удар по жертве, и это было зафиксировано на видео. В ролике видно, как сначала стоящую на коленях девочку валят на землю, а затем начинают пинать по голове и таскать за волосы.