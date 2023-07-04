Пинали по голове и таскали за волосы: в Бурятии толпа подростков жестоко избила сверстницу

В городе Улан-Удэ полиция начала проверку по факту избиения 16-летней школьницы. На нее напала группа подростков и сняла все издевательства на камеру. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике Бурятия.

По информации ведомства, все произошло в октябрьском районе на улице Лебедева. Толпа пока еще неизвестных детей накинулась на сверстницу. Практически каждый нанес удар по жертве, и это было зафиксировано на видео. В ролике видно, как сначала стоящую на коленях девочку валят на землю, а затем начинают пинать по голове и таскать за волосы.

На данный момент полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Пока удалось узнать только личность пострадавшей. Имена обидчиков же еще неизвестны.

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