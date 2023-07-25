Синяки прошли, а психологическая травма осталась: подростки толпой избили инвалида детства

В Смоленске подростки избили инвалида детства. О состоянии ребенка рассказала телеканалу «360» его бабушка.

Шестеро подростков избивали особенного мальчика руками и ногами и снимали все это на камеру. По словам бабушки пострадавшего, синяки у него уже прошли, но психологическую травму придется лечить намного дольше, чем последствия от побоев.

«Он настолько обозлился на весь белый свет, что я теперь не знаю, как мне нормализовать поведение ребенка», – пояснила женщина.

Она также добавила, что стражи правопорядка навредили инвалиду не меньше, чем подростки. В полиции мальчика продержали целых пять часов.

Один из группы нападавших извинился на камеру за свой поступок, однако пока неизвестно, просили ли прощения подростки лично у пострадавшего и его семьи.

Сейчас прокуратура Смоленской области проводит проверку по факту нарушения прав несовершеннолетнего. Специалисты занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

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