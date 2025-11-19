Тезка Ларисы Долиной пострадала от схемы, по которой развели певицу. Россиянке отказались отдавать недвижимость после покупки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Лариса Александровна из Омска купила дом за 12 миллионов рублей вместе с землей. Недвижимость оказалась небольшой, но к ней прилагалось поместье на 240 квадратов. Из-за того, что участок под дом был выделен после постройки, чиновники отказались зарегистрировать квадратные метры на Долину.

Сделка зависла, россиянка отдала деньги и осталась без недвижимости. Продавцы не были против заключения сделки, и Лариса Александровна пошла в суд. Спустя несколько месяцев районный суд Омской области постановил оставить в силе сделку и обязать чиновников ее оформить.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что в деле Долиной все останутся в проигрыше, кроме певицы, ставшей жертвой мошенников. На сегодняшний день она пытается оспорить законность продажи московской квартиры. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также мы писали, что россияне посчитали издевкой рекламу лотереи жилья с певицей Ларисой Долиной.