Россияне посчитали издевкой рекламу лотереи жилья с певицей Ларисой Долиной

Россияне возмутились приглашением певицы Ларисы Долиной в рекламу лотереи жилья. По мнению пользователей соцсетей, это выглядит как издевка, ведь совсем недавно артистка оставила женщину без квартиры и без денег. Об этом сообщает «Абзац».

На одном из федеральных каналов появилась реклама, в которой Долина рассказывала о розыгрыше. Однако ролик многим пришелся не по душе. По данным СМИ, россияне восприняли его негативно, так как посчитали издевательством. Напомним, что Лариса Александровна отсудила квартиру, которую продала из-за мошенников, и оставила новую владелицу жилья ни с чем.

Долина обратилась в полицию после того, как уже избавилась от недвижимости и передала деньги по наставлениям злоумышленников. На тот момент у квартиры уже появилась новая хозяйка, которая прибрела ее за свои сбережения. Но в сентябре суд встал на сторону народной артистки и признал ее законной владелицей.

Мать-одиночка, которая осталась после суда без квартиры и без денег, намерена оспаривать решение. Дело рассматривается в закрытом режиме в Балашихинском суде.

Ранее двое обвиняемых по делу Ларисы Долиной дали показания в суде и не признали вину.