«Итог устроит только народную артистку»: Жорин прокомментировал попытки Долиной оспорить законность продажи квартиры

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал дело певицы Ларисы Долиной, которая пытается оспорить законность продажи своей московской квартиры. По его мнению, по итогу все, включая общество, останутся в проигрыше, а устроит решение суда только саму народную артистку. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

В прошлом году Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру и передать им деньги. Когда певица опомнилась и поняла, что сделала, то обратилась в полицию. Дело исполнительницы уже в пятый раз рассматривает Балашихинский суд Московской области. А 10 ноября появилась новая информация — Ларисе Александровне угрожали убийством после того, как она написала заявление на злоумышленников.

Адвокат Сергей Жорин, комментируя разбирательства, отметил, что дело певицы уже окрестили «Казусом Долиной». По его мнению, победительницей во всей этой истории выйдет народная артистка.

«Все идет к тому, что скорее всего итог этого дела устроит только народную артистку. Все остальные, в том числе общество — останутся в проигрыше. Вот почему: в „естественной среде“ (когда речь не идет о народных артистах), если сделка по продаже квартиры признается недействительной, по закону применяется двусторонняя реституция — каждая сторона должна вернуть все полученное (ст. 167 ГК РФ). Продавец возвращает квартиру, покупатель — получает назад уплаченные деньги. Кроме того, добросовестный покупатель, который не участвовал в мошеннических действиях и не мог знать о них, защищен законом (ст. 302 ГК РФ). Однако в деле, которое уже окрестили „казусом Долиной“, складывается иная практика. Имущество возвращается первоначальному собственнику, но покупатель нередко остается без компенсации и получает рекомендацию „взыскивать деньги с мошенников“. Фактически это превращает двустороннюю реституцию в одностороннюю и перекладывает риск преступных действий третьих лиц на добросовестного приобретателя», — рассказал Жорин.

По словам адвоката, это вызывает вопросы не только с точки зрения справедливости, но и правовой определенности, на которой держится весь рынок недвижимости. Он отметил, что, если такая линия закрепится, покупка жилья у определенных категорий продавцов станет объективно рискованной.

«Поэтому вероятный итог спора — возврат квартиры Ларисе Долиной при отсутствии реального возмещения для покупателя — выглядит неблагоприятно не только для сторон, но и для судебной практики в целом. Но похоже, что все идет именно к этому», — поделился Сергей Жорин.

