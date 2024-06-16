Требуют «зеленый коридор», чтобы выехать за границу: что известно о захвате заложников в ростовском СИЗО

В Ростове-на-Дону шестеро вооруженных заточками и ножами преступников взяли в заложники сотрудников изолятора СИЗО-1. Террористы, судимые за участие в ИГИЛ* (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) пытаются проникнуть к хранилищу, где находится боевое оружие.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, преступники потребовали предоставить им автомобиль, «зеленый коридор» и возможность беспрепятственно выехать за границу. В какую именно страну рассчитывают отправиться террористы не уточняется.

По данным канала, трое террористов были осуждены в декабре 2023 года за участие в ИГИЛ* (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и подготовке взрыва в здании Верховного суда КЧР. Двое из них были приговорены к 18 годам тюрьмы, третий – к 18,5.

В СИЗО они завербовали еще трех заключенных и несколько месяцев планировали побег. Утром 16 июня преступники выбили оконную решетку в своей камере и проникли в дежурную часть. Там они взяли в заложники начальника оперативного управления и младшего инспектора дежурной службы СИЗО 1.

В настоящий момент в сторону ростовского СИЗО выехал ОМОН.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали чемпиона мира по джиу-джитсу Сейд-Умара Имагожева. Его заподозрили в работе на «Исламское государство»* (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

*Запрещенная в России террористическая организация