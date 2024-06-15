Тувинские школьники-педофилы получили тюремные сроки за изнасилование 10-летнего мальчика

В Туве вынесли приговор подросткам, изнасиловавшим 10-летнего мальчика. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Заседание прошло в закрытом режиме из-за возраста обвиняемых и жертвы. Суд признал вину всех подростков. Один из них получил девять лет и 10 месяцев лишения свободы, другому дали семь лет за сотрудничество за следствием, а третьему восемь лет, так как он еще не достиг совершеннолетия.

«Наконец-то справедливость восторжествовала и местный суд не повелся на кумовство и взятки, а вынес единственно верное решение», — пояснил Александр Хинштейн, поблагодарив за вмешательство в ситуацию Генпрокуратуру.

Трое старшеклассников изнасиловали мальчика весной прошлого года в туалете школы. Издевательства продолжались на протяжении 10 дней. Местные жители не верили в справедливость дела, поскольку у насильников якобы есть влиятельная родня. Также мать ребенка жаловалась, что ребенку не оказывают должную медицинскую помощь.

Напомним, пострадавшему мальчику и его семье помогла журналистка Ксения Собчак. Недавно она заявила, что перевезла их в Москву. В столице пострадавшему подростку будет оказана необходимая помощь.