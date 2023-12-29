Тело женщины с ножевой раной обнаружили в квартире в Москве

Труп женщины нашли в квартире одного из жилых домов на улице Барышиха в Москве. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по городу.

Отмечается, что труп обнаружили 29 декабря. На теле москвички были найдены признаки насильственной смерти, а именно — ножевое ранение.

Сейчас следователи и криминалисты осматривают место ЧП, выясняют все детали произошедшего.

Другие подробности в СК приводить не стали.

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