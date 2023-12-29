Получил перелом теменных костей: малыша чуть не убило сломанной люлькой в Москве

Сломанная люлька чуть не убила малыша, которому нет и месяца. Инцидент произошел в Москве.

Люлька досталась родителям малыша от предыдущих хозяев. За время использования она изрядно износилась. В один момент младенец дернул за ручку, и она оторвалась. В итоге ребенок упал. Его увезли в Морозовскую детскую больницу, там врачи диагностировали у новорожденного перелом, гематому теменных костей, нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы, сообщает Telegram-канал Baza.

Сейчас медикам удалось стабилизировать состояние малыша — его оценивают как удовлетворительное. Сегодня ребенка должны выписать из больницы.

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