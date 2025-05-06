Тело женщины обнаружили под завалами дома на улице Генерала Тюленева в Москве

В Москве на улице Генерала Тюленева, где в одном из домов произошел взрыв, обнаружили тело женщины. Мертвая россиянка находилась под завалами. Об этом сообщает 360.ru.

По данным источника, во время работ по устранению последствий ЧП спасательные службы нашли погибшую. Произошло это в 1:30 6 мая.

Позже удалось установить, что это не новая жертва, а женщина, о которой уже писали в СМИ ранее. Это портал уточнил в своем Telegram-канале.

Напомним, что взрыв в квартире произошел 4 мая. Предположительно, причиной стал газ. Собственница жилья не смогла вспомнить, когда специалисты проверяли оборудование.

В беседе с порталом «Страсти» знакомая погибшей после взрыва женщины рассказала, что вместе с ней умерли старший сын и мама. По словам женщины, ее подруга была активисткой, а ее муж буквально в конце апреля уехал в зону специальной военной операции.

Ранее появилась информация, что хозяин квартиры в Москве, где произошел взрыв, переживал из-за отношений с девушкой.