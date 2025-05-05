Заявил, что ему все надоело: хозяин квартиры в Москве, где произошел взрыв, грустил из-за разрыва с девушкой

В Москве продолжают выяснять обстоятельства взрыва бытового газа и пожара в многоэтажке на улице Генерала Тюленева. Журналистам mk.ru стало известно, что хозяин квартиры, где все произошло, хандрил из-за расставания с девушкой.

Незадолго до трагедии мужчина общался с другом. Житель столицы пребывал в грустном расположении духа и заявил, что ему все надоело. Дело было в сложных отношениях — москвич недавно расстался с девушкой и сильно переживал из-за этого.

Также журналисты выяснили, что хозяин квартиры, где прогремел взрыв, состоял в приятельских отношениях с мужем погибшей соседки. Прежде мужчины вместе весело проводили время, пока один из них не ушел на СВО. Сейчас пострадавший владелец жилья находится в больнице.

В результате взрыва газа и пожара погибли три человека — члены многодетной семьи. Двое детей из-за случившегося остались без матери.