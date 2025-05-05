«Никогда не оставалась равнодушной к проблемам детей»: что известно о женщине, погибшей при взрыве в Москве

Знакомая женщины, которая погибла в результате взрыва в доме на улице Генерала Тюленева в Москве, рассказала о ее семье. По ее словам, она была неконфликтная и благополучная. Подробности узнал портал «Страсти».

Собеседница СМИ сообщила, что погибшую звали Наталья. Они вместе водили детей в детский сад.

«Они (дети) росли вместе с рождения. Мы дружили. Гуляли вместе с детьми постоянно, занимались организацией всего, что связано с детским садом. Общались в целом тесно», - отметила женщина.

Во время взрыва в доме Наталья, по словам ее подруги, находилась в квартире вместе с детьми. Мужа не было, так как буквально 29 апреля он уехал в зону СВО. До этого мужчина две недели находился в отпуске и проводил время с семьей.

«Наташа наша погибла. Это она на страшных кадрах висит высунутая из окна. Также погиб старший сын и бабушка (мама Наташи). Двум детям удалось спастись — это мальчик, который в одной группе детского сада с моим ребенком, и его старшая сестра, ей 12 лет», - рассказала собеседница портала.

По словам знакомой Натальи, семья была очень хорошая. Дети всегда были ухоженные, воспитанные, посещали много кружков, активно принимали участие в различных мероприятиях.

«Семья положительная. Наташа всегда была активисткой. Никогда не оставалась равнодушной к проблемам детей, детского сада. Отец, когда приезжал, всегда гулял с младшим ребенком. Ребенок даже все эти дни не ходил в сад, папа настаивал, что хочет провести с ним максимально время», - заявила подруга погибшей.

Ранее в Подмосковье нашли тела трех пенсионеров.