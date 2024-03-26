Тело выбросил в мусорный бак: житель Ставрополя утопил в тазу четырехлетнего ребенка возлюбленной

35-летний мужчина в Ставрополе утопил в тазу четырехлетнего ребенка возлюбленной. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

21 марта на улице Мира мужчина утопил в тазу с водой четырехлетнего мальчика. Тело ребенка он выкинул в мусорный бак недалеко от дома, сообщает источник телеканала РЕН ТВ.

СК возбудил уголовное дело. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ленинградской области годовалый мальчик попал в больницу после купания в ванне. Мать оказала ребенку первую помощь и вызвала бригаду медиков. Врачи положили малыша в реанимацию.

Также мы писали, что в Приморье мужчина застрелил жену и ребенка, а после покончил с собой. В прокуратуре региона заявили, что его ранее привлекали к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Он также находился на учете у полицейских.