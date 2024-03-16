В Приморье мужчина застрелил жену и ребенка, а после покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС.

Происшествие случилось в ночь на 16 марта в селе Григорьевка Михайловского района Приморья. Следственные органы сообщили, что мужчина застрелил из ружья 44-летнюю жену и ребенка 2016 года рождения, а после свел счеты с жизнью.

В прокуратуре региона заявили, что мужчину ранее привлекали к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Он также находился на учете у полицейских.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Криминалисты изъяли на месте преступления орудие убийства и другие улики. Допрашиваются свидетели.

«Надзорное ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего, проведение экспертиз и принятие итогового решения», — заявили в прокуратуре.

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