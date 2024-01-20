Безработная мать едва не утопила ребенка: малыша госпитализировали в тяжелом состоянии

В Ленинградской области годовалый мальчик попал в больницу после купания в ванне. Об этом сообщает 78.ru.

Безработная мать решила искупать ребенка. Она посадила малыша на детский стул, а потом вышла из ванной. Спустя некоторое время женщина вернулась и обнаружила сына лежащим в воде. Мальчик едва не задохнулся.

Мать оказала ребенку первую помощь и вызвала бригаду медиков. Врачи положили малыша в реанимацию.

Пока неизвестно, как именно мальчик оказался в воде. Стражи правопорядка на данный момент выясняют все детали случившегося.

Ранее мы писали, что кота по кличке Твикс, которого выбросили из поезда на мороз, нашли мертвым. Кот ехал в купе с родственницей хозяйки, но в один момент он выбрался из переноски и сбежал. Проводница решила высадить животное из вагона.

Волонтеры обнаружили Твикса в снегу рядом с вокзалом. Как оказалось, от железной дороги он никуда не уходил. Отмечается, что питомец погиб от холода.