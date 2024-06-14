Тело нашли в гараже: в Вологодской области девятиклассник совершил суицид из-за ОГЭ
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В Вологодской области ученик девятого класса покончил с собой из-за проваленного ОГЭ. Юноша не хотел оставаться на второй год.
16-летний парень из деревни Прогресс Шекснинского района завалил экзамен по русскому языку. Результаты сильно расстроили юношу, и он поделился своими переживаниями с подругой. Она постаралась его успокоить, но это не помогло. Школьник совершил суицид — тело обнаружили в гараже семьи, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего», максимальный срок наказания по которой — 15 лет колонии.
Отмечается, что парень рос в благополучной семье.
Ранее мы писали, что 11-классник из Москвы покончил с собой из-за страха перед ЕГЭ. Возбуждено уголовное дело по статье за доведение до самоубийства.
До этого 70-летний иностранец-педофил попытался покончить с собой в День защиты детей.