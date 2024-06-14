Тело нашли в гараже: в Вологодской области девятиклассник совершил суицид из-за ОГЭ

В Вологодской области ученик девятого класса покончил с собой из-за проваленного ОГЭ. Юноша не хотел оставаться на второй год.

16-летний парень из деревни Прогресс Шекснинского района завалил экзамен по русскому языку. Результаты сильно расстроили юношу, и он поделился своими переживаниями с подругой. Она постаралась его успокоить, но это не помогло. Школьник совершил суицид — тело обнаружили в гараже семьи, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего», максимальный срок наказания по которой — 15 лет колонии.

Отмечается, что парень рос в благополучной семье.

Ранее мы писали, что 11-классник из Москвы покончил с собой из-за страха перед ЕГЭ. Возбуждено уголовное дело по статье за доведение до самоубийства.

До этого 70-летний иностранец-педофил попытался покончить с собой в День защиты детей.