11-классник покончил с собой в Москве из-за страха не сдать ЕГЭ

В Москве 11-классник покончил с собой из-за ЕГЭ. Подросток боялся, что не сдаст экзамен и не сможет поступить в университет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, мальчик закончил православную школу и готовился к ЕГЭ. Приемная мама юноши призналась, что в последнее время он слишком много паниковал, все время говорил, что у него ничего не получится. Он боялся, что не сможет получить высшее образование. Чтобы помочь парню, родители начали водить его к специалистам, и ему диагностировали легкое когнитивное расстройство.

Вечером 3 июня нервы подростка окончательно сдали. Его нашли без сознания у многоэтажки в Лазоревом проезде. Медики, приехавшие на вызов, попытались реанимировать мальчика, но у них ничего не вышло. Они констатировали смерть.

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