Иностранец-педофил попытался покончить с собой в День защиты детей

В Москве гражданин Китая, который в 2023 году был задержан за приставания к несовершеннолетним на детской площадке, пытался совершить самоубийство в День защиты детей. Об этом пишет Regnum.

По информации источника, 1 июня скорая помощь госпитализировала с Большого Казенного переулка иностранца в тяжелом состоянии. Молодой человек, который вызвал медиков, сообщил, что случайно заметил из окна своей квартиры, как мужчина азиатской внешности странно себя ведет на детской площадке.

Пострадавшим оказался 70-летний гражданин Китая Хань Ф. Сотрудники полиции стали выяснять причину попытки самоубийства и установили, что мужчина задерживался в 2023 году по подозрению в педофилии на детской площадке.

Уточняется, что в минувшем году против китайца было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних. (Ст. 134 УК РФ.). В настоящий момент неизвестно, чем закончилось прошлогоднее дело и почему Хань находился на свободе.

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