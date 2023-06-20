Тело мертвого ребенка обнаружили в речке в подмосковном Щелково

Тело восьмилетнего ребенка обнаружили в реке Клязьме в подмосковном Щелково. Об этом сообщается на сайте Пятого канала.

С места происшествия изъяли пробы воды.

По данным источника, тело находилось в 200 метрах от жилого дома по улице Набережной поселка Загорянский. Отмечается, что ребенок был прописан в городе Королеве.

Сейчас найденное тело отправлено в морг. Там специалисты проведут судебно-медицинское исследование.

При этом РЕН ТВ сообщает, что уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Обстоятельства смерти мальчика выясняются.

Ранее сообщалось, что в Волге найдено тело брата сооснователя группы Cream Soda Романа Свиргунова. После того как Дима и четыре его друга провалились под лед на Волге, Роман был единственным кого не могли найти. В километре от места, где произошла трагедия, в камышах прохожие обнаружили тело Романа.

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