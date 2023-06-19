В Волге найдено тело брата сооснователя группы Cream Soda Романа Свиргунова

В Ярославской области обнаружили тело брата сооснователь группы Cream Soda Димы Новы — Романа Свиргунова.

Об этом сообщает издание 76.RU.

После того как Дима и четыре его друга провалились под лед на Волге, Роман был единственным кого не могли найти.

В километре от места, где произошла трагедия, в камышах прохожие обнаружили тело Романа.

«Тело оказалось на маленькой глубине, водолазы там даже не искали», — рассказали в Центре обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по Ярославской области.

Напомним, в ночь на 20 марта основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, вместе с братом и двумя друзьями погибли. Гуляя по Волге, они упали под лед и оказались в холодной воде. Георгий Киселев смог зацепиться за кромку треснувшего льда и полчаса ждал спасателей. Его дважды пытались реанимировать, но спасти так и не смогли.

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