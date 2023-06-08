Даже взрослые не пытались спасти: в Подольске 15-летний подросток утонул в водоеме с опасным дном

В Подольске 15-летний мальчик утонул в водоеме, в котором родители запрещали купаться. Из-за холодной воды подростка скрутила судорога – на середине пруда он пошел ко дну.

Трагедия произошла 7 июня. Пятеро подростков позвали приятеля купаться на местный водоем. В итоге он поддался уговорам и сбежал от родителей.

Взрослые запрещали купаться в этом пруду: там достаточно грязно и опасное дно. Однако мальчик впервые ослушался.

Заплыв на середину пруда, он стал тонуть. Компания ребят испугалась и поплыла к берегу. Взрослые тоже не попытались спасти подростка.

Прибывшие через 7 минут спасатели достали тело.

Как пишет сайт mk.ru, погибший хорошо купался, ходил в бассейн, он также занимался боксом, катался на роликах.

Ранее в Новосибирской области 14-летний подросток утонул, спасая одноклассницу.