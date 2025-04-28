Тело африканки с ножевым ранением в сердце нашли на севере Москвы

В Москве обнаружено тело африканки с ножевым ранением в сердце. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, труп обнаружили у салона ногтевого сервиса возле дома на Ясном проезде на территории района Южное Медведково. Личность погибшей неизвестна.

У темнокожей девушки не было с собой документов. На данный момент криминалисты и следователи занимаются доследственной проверкой.

Ранее мы писали о том, что на Алтае дети нашли тело пропавшей учительницы, лежавшее в овраге полтора месяца. Перед исчезновением в поведении учительницы ничего странного замечено не было. Она вместе с детьми готовилась к весенним праздникам и вела себя как обычно.

Также стало известно о том, что звезду «Дома-2» жестоко убили в московской квартире. На его теле было около 50 ножевых ранений.