На теле обнаружено порядка 50 ножевых ранений: звезду «Дома-2» жестоко убили в московской квартире

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели участника «Дома-2» Дмитрия Лукина. Его нашли мертвым в московской квартире. На теле мужчины зафиксировали порядка 50 ножевых ранений, передает Regnum.

Журналисты узнали подробности случившегося от друга Лукина. Он подтвердил информацию о смерти участника популярного телевизионного шоу. По его словам, в настоящий момент идет расследование.

«К сожалению, это правда, Димы с нами больше нет, его убили. Я почти ничего не знаю о произошедшем, родственникам уже сообщили. Ведtтся расследование», — заявил приятель погибшего.

По предварительной информации, к гибели Дмитрия может быть причастен другой его знакомый. После смерти Лукина он попал в больницу с телесными повреждениями.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге жильцы дома четыре дня не замечали труп. Бездыханное тело лежало на лестнице.