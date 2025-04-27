Страшную находку сделали дети: тело учительницы по музыке пролежало в овраге полтора месяца

В Новоалтайске прошли похороны учительницы по музыке, которую обнаружили мертвой спустя полтора месяца поисков. Тело женщины лежало в овраге. Его обнаружили дети, передает Kp.ru.

Перед исчезновением в поведении учительницы ничего странного замечено не было. Она вместе с детьми готовилась к весенним праздникам и вела себя как обычно. По крайне мере так было в школе. Близкие же россиянки утверждают, что у нее в последнее время были депрессивные мысли. Вероятно, из-за проблем ментального характера в юности. Они могли вернуться к женщине.

За полтора месяца поисков территорию рядом с оврагом не раз осматривали. Тем не менее каждый раз мероприятия оставались безрезультатными. Лишь детям, которые играли рядом, удалось случайно наткнуться на тело. Испугавшись, несовершеннолетние рассказали родителям, а уже те вызвали на место правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли обугленное тело экс-актрисы Малого театра Людмилы Суворкиной. Она погибла при пожаре.