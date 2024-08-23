Тело 29-летней убитой на Маврикии учительницы доставят в Россию самолетом. Об этом сообщает aif.ru.

В беседе с журналистами адвокат Шакил Мохамед, представляющий на острове интересы семьи девушки, сообщил, что погибшую проводят молитвами в соответствии с мусульманскими обрядами. Ее тело доставят в Россию самолетом. При этом Шакил не располагает информацией о дате вылета.

Россиянку убил местный житель, с которым она отправилась на прогулку, из-за ревности. Известно, что девушка познакомилась с убийцей в приложении. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что российская пара погибла в Таиланде при сходе оползня.