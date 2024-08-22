Познакомилась с ним в приложении: подробности убийства 29-летней россиянки на Маврикии

Педагог из Челябинска, которую нашли мертвой на Маврикии, познакомилась с подозреваемым в ее убийстве в приложении. Девушка заинтересовалась компьютерным инженером по имени Пурявирсингх и ходила с ним на свидания. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, именно он мог зарезать девушку в приступе ревности.

По данным источника, мужчина на допросе рассказал о том, что узнал об измене 29-летней возлюбленной, в которой видел свою будущую жену. Они поехали посмотреть на достопримечательности и поругались. В порыве ярости он достал нож и убил девушку, после чего решил избавиться от тела. Предполагаемый убийца закопал его в городе Вакоа-Феникс.

Напомним, что сначала появилась информация об исчезновении девушки. Выяснилось, что в последний раз она села в машину к парню, его номера проверили и вызвали на допрос. Он рассказал, что действительно поехал с путешественницей, но высадил ее в Кюрпипе. Однако в салоне его автомобиля были найдены следы крови. Тогда он сознался в преступлении и показал место, где закопал педагога.

На данный момент решается вопрос с транспортировкой тела в Россию.

При этом подруга девушки в разговоре с 360.ru заявила, что она не была авантюрным человеком и тщательно выбирала людей, которые находятся рядом с ней.

«Это не первый ее опыт поездки за границу. Мы с ней переписывались в социальной сети, и у нее всегда все было хорошо. Она не из той категории девушек, которые могут пойти на авантюры. Залия умела разбираться в людях», — поделилась она.

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