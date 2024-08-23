Российская пара погибла в Таиланде при сходе оползня

В Таиланде на острове Пхукет погибла российская пара. Произошло это при сходе оползня с горного хребта Нак Керд. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, сильный дождь, начавшийся в 2 часа ночи, стал причиной кончины как минимум пяти человек. Оползень сошел на жилой район, в котором расположены отели и дома. Именно в той части острова проживали туристы из России, который, как отмечает информатор, не смогла спастись.

«Жители этого района были застигнуты врасплох», - рассказал полицейский.

Сотрудники правоохранительных органов работают над установлением личностей россиян, а также других жертв. Поисковые работы продолжаются. Однако дождь, который прогнозируют синоптики, может затруднить операцию. К слову, осадки продолжаются в Таиланде последнюю неделю. На Пхукет обрушились муссонные дожди.

Ранее появились новые подробности убийства россиянки на Маврикии. СМИ сообщили, что женщина познакомилась с предполагаемым преступником в приложении и отправилась с ним на свидание.