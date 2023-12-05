Тело 16-летнего подростка нашли возле сотовой вышки в Амурской области

В Амурской области умер подросток 2007 года рождения. Его тело было найдено возле сотовой вышки. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным источника, труп был обнаружен в Сковородинском районе. Мертвый подросток лежал возле вышки, но пока неизвестно, что именно с ним произошло. По предварительным данным, он мог упасть.

Обстоятельства произошедшего все еще выясняются. Проводятся все необходимые проверки.

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