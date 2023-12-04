В реанимации больницы в Москве умер 22-летний блогер Никита Васин. По предварительной информации, он скончался от передозировки наркотиками.

Подробности сообщает Telegram-канал Baza.

Васин умер в ночь на 3 декабря. Накануне вместе с 18-летней подругой он употребил неизвестное вещество. После этого молодым людям стало плохо.

Девушка вызвала скорую, но когда приехали врачи, блогер был без сознания. Его доставили в реанимацию, однако спасти жизнь молодому человеку не удалось. Девушка жива, она остается в больнице.

Как сообщается, в квартире нашли пакет с остатками наркотиков.

Васин известен по видеороликам с обзорами на мультфильмы: «Смешарики» и другие. Некоторые видео набрали миллионы просмотров. Его канал на YouTube насчитывает более 486 тысяч подписчиков.

Ранее в Подмосковье двухлетняя девочка отравилась наркотиками. Врачам удалось спасти ребенка. По версии родителей, дочь могла прикоснуться к чему-то в такси и затем облизать пальцы.