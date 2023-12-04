Тело 15-летней девочки найдено в центре реабилитации подростков на западе Москвы

В центре реабилитации подростков на улице 6-я Лазенки в Переделкино найдено тело 15-летней девочки. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, труп был обнаружен в здании 3 декабря около 19:00. Предварительно, школьница могла покончить с собой. На это указывают характерные травмы. Остальные подробности случившегося все еще выясняются. Пока неизвестно, из-за чего девочка могла свести счеты с жизнью.

Ранее в Свердловской области 16-летняя школьница совершила суицид и оставила предсмертную записку, в которой обвинила во всем произошедшем мать. Она также указала, что родительница страдала алкоголизмом, хотя другие за ней подобного не замечали. Отметим, что до этого подросток уже пыталась умереть, но мама ее спасла.

Также в Санкт-Петербурге 16-летний парень выпал из окна, пытаясь сделать фото на крыше. Старшеклассник перелез через ограждение террасы, поскользнулся и сорвался с высоты. Сейчас он находится в реанимации. У него диагностированы перелом позвоночника, ушибы легких, печени и поджелудочной.