На Урале 16-летняя девочка совершила самоубийство и обвинила в этом мать

В Свердловской области, в Качканаре, 16-летняя девочка покончила с собой. Перед этим она написала предсмертную записку, в которой во всем случившемся обвинила свою мать. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, семья изначально проживала в Перми. Там подросток уже пыталась совершить самоубийство, но ее спасла мама. Правда, после этого женщину лишили родительских прав на некоторое время.

Вернув опекунство, россиянка забрала дочь и переехала с ней в другой город, где повстречала возлюбленного. Вскоре пара начала жить вместе, причем мужчина, по предварительным данным, к падчерице относился хорошо. Мать и ее сожитель пытались расположить к себе школьницу, дарили ей подарки и поддерживали, но это ее все равно не устраивало, поэтому в один из дней она свела счеты с жизнью.

В предсмертной записке девочка извинялась перед родственниками и винила во всем маму, запрещая приходить ей на похороны. Также она подчеркивала, что у родительницы есть алкоголизм, хотя раньше за ней подобного не замечали. Обстоятельства произошедшего все еще выясняются. Отметим, что сотрудники ПДН проверяли семью и ничего подозрительного в ней не видели.

Ранее в Москве школьница выпала из окна после того, как ее не отпустили к подруге.