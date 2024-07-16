Телеведущую Владу Голдберг избили палкой по лицу на детской площадке

В Москве на детской площадке избили 33-летнюю телеведущую ТНТ Music и диджея Владу Голдберг. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, женщина поругалась с 24-летним кавалером, который приехал к ее дому, чтобы поговорить. Он ударил Владу палкой по лицу и руке.

Пострадавшая обратилась в полицию, чтобы снять побои.

Нападавший работает администратором бизнес-зала в аэропорту «Домодедово». Ранее он не нарушил правопорядок. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит уголовная статья.

До этого россиянка ударила сына кочергой и заставила выпить средство для чистки плит. Следствие установило, что ЧП произошло в поселке Камарчага Красноярского края утром 13 июля.

Также мы писали, что в Москве гостей ресторана избили из-за того, что они якобы долго собирались после закрытия.