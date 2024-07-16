Россиянка ударила сына кочергой и заставила выпить средство для чистки плит

В Красноярском крае местная жительница избила сына кочергой по голове и дала выпить средство для чистки плит. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

Следствие установило, что ЧП произошло в поселке Камарчага утром 13 июля. Мать четверых детей вернулась домой в нетрезвом состоянии после встречи с подругой. 11-летний сын стал упрекать россиянку за злоупотребление алкоголем. За это женщина металлической кочергой ударила наследника по голове. Затем она налила в стакан моющее средство и заставила ребенка его выпить.

Мальчик выпил средство и вскоре почувствовал серьезное недомогание. В этот момент домой пришел отец, который оперативно вызвал скорую помощь и спас ребенка.

У пострадавшего зафиксировали ожоги полости рта и верхних дыхательных путей. Сейчас он находится в больнице. Неадекватную мать задержали сотрудники полиции, против нее возбудили уголовное дело.

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