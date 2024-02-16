Прохожие услышали стоны и вызвали спасателей: мужчина два дня пролежал на дне колодца со сломанной ногой

Житель Новосибирской области едва не погиб после падения в колодец. Мужчина получил перелом ноги и был вынужден дожидаться помощи на морозе два дня, передает Life.ru.

Инцидент, еда не закончившийся трагично, произошел в Бердске. Местный житель упал в тепловой колодец и в момент приземления сломал ногу. По этой причине самостоятельно выбраться наружу пострадавший не смог.

Мужчине пришлось два дня провести на дне колодца. При этом температура на улице опускалась до минус 35 градусов. Но сибиряка спасло то, что в коллекторе было тепло.

Через два дня стоны местного жителя услышали случайные прохожие. Они вызвали на место сотрудников экстренных служб. В итоге мужчину достали с глубины при помощи альпинистского снаряжения.

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