В Москве женщина умерла на следующий день после подтяжки лица

В Москве женщина скончалась после подтяжки лица. Смерть наступила на следующий день после операции.

Подробности приводит РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его информации, операцию провели 15 февраля. Она выполнялась в частной клинике в Хамовниках.

«После операции женщина осталась в стационаре под наблюдением медиков, однако на следующий день скоропостижно скончалась», - рассказал собеседник.

Сотрудники скорой помощи не смогли помочь, они констатировали смерть. Предварительно, причиной стал тромб.

Дело находится на контроле Хамовнической межрайонной прокуратуры. По информации ведомства, 15 февраля женщина сделала операцию, а на следующий день состояние ухудшилось. Погибшей было 56 лет.

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