Телефон на зарядке стал причиной пожара в московской квартире: сгорела кошка

В квартире на юго-востоке Москвы произошел пожар. Причиной стал телефон, оставленный на зарядке. У устройства взорвался аккумулятор. Об этом сообщает Life.ru.

Как стало известно, огонь вспыхнул в жилом доме на Ферганской улице в Выхино-Жулебино. Хозяева апартаментов на седьмом этаже поставили мобильный на зарядку и ушли по своим делам. В какой-то момент телефон настолько перегрелся от подключения к сети, что просто взорвался.

Огонь распространился по всему помещению. Соседи, почуявшие запах гари, оперативно вызвали пожарных, однако на тот момент пожар уже был довольно сильным. В итоге его удалось ликвидировать. Серьезно выгорела комната, а также задело прихожую. Люди не пострадали, но умерла кошка, которая не смогла выбраться.

Ранее в Москве женщина подожгла квартиру из-за ссоры с мужем. Устроившая пожар осталась жива, а вот 88-летняя соседка пары умерла. Когда огонь достиг ее апартаментов, она не смогла выйти из комнаты и задохнулась.

Также в Петербурге подростки устроили пожар в квартире из-за незадуваемых свечей на день рождения.