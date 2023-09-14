В Москве женщина подожгла квартиру из-за ссоры с мужем, умерла 88-летняя соседка

В Москве женщина устроила масштабный пожар из-за конфликта с мужем. Из огня не смогли спасти пожилую жительницу многоквартирного дома. Она погибла. Об этом сообщили в Телеграм-канале городской прокуратуры.

Как стало известно, супруги, проживающие в районе Отрадное, в один из вечеров серьезно поругались. В ходе ссоры россиянка разлила пока неизвестную горючую жидкость, после чего подожгла ее. Огонь вспыхнул мгновенно и начал распространяться по квартире, а затем и выходить за ее пределы.

Пожар достиг соседних апартаментов, в которых в тот момент находилась 88-летняя пенсионерка. Выбраться из горящей комнаты она не смогла и умерла. А устроившая пожар женщина выжила. Ее после произошедшего доставили в больницу.

На данный момент проводится проверка по факту случившегося. От ее результатов будет зависеть возбуждение уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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