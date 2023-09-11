Свечи с приколом: день рождения школьницы обернулся пожаром в квартире и больницей

В Санкт-Петербурге подростки купили для именинницы незадуваемые свечи и чуть не спалили квартиру. Гости посмеялись после веселой шутки и оставили торт без присмотра, начался пожар. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, все произошло в ночь на 10 сентября в квартире на улице Димитрова. Четверо школьников решили оригинально поздравить подругу с днем рождения и зашли в магазин приколов. Они выбрали специальные незадуваемые свечи, которые вставили в торт. Именинница загадала желание, а после все гости ушли в соседнюю комнату. Про свечи все забыли.

Шутка чуть не обернулась трагедией. Всего за несколько минут пламя от свечки охватило всю квартиру. Присутствующие не могли ничего сделать и вызвали пожарных. У подростков диагностировали легкое отравление смесью дымов и отправили домой. Именинницу забрали родители.

Отмечается, что проводится проверка. А собственники жилья считают, какой ущерб нанесен после неудачного прикола гостей.

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