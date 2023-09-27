Тела водителя такси и пассажирки найдены в припаркованном авто на востоке Москвы

На востоке Москвы в припаркованном автомобиле обнаружены два трупа – 26-летнего водителя такси и 23-летней пассажирки. Об этом сообщает столичная прокуратура в Телеграм-канале.

Найти тела погибших удалось благодаря брату таксиста. Он заглянул в окно машины и увидел, что люди внутри без сознания. После он рассказал обо всем правоохранителям.

По предварительным данным, следов насильственной смерти обнаружено не было. Однако все обстоятельства еще предстоит выяснить. Для этого была назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверку проводит Измайловская межрайонная прокуратура.

Ранее в Якутске завершились поиски 17-летней девочки, ушедшей из дома после ссоры с мамой 25 сентября. Подросток не взяла с собой ни теплые вещи, ни телефон. Примечательно, что и друзей в городе, к которым можно было пойти, у нее не было. Двое суток полиция разыскивала школьницу, и в итоге был найден труп.

Также пропал ребенок и в Екатеринбурге. Двухлетний мальчик ушел из детского сада, не встретив сопротивления. Правда, его довольно быстро удалось вернуть. Сбежавшего увидел охранник соседнего дошкольного учреждения и привел назад.