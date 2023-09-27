Поиски пропавшей после ссоры с матерью девочки завершены: найден труп

В Якутске завершились поиски девочки-подростка. Они продлились двое суток и закончились найденным телом. Смерть 17-летней школьницы подтвердили. Об этом сообщает kp.ru.

Старшеклассница пропала 25 сентября. Как стало известно, она сбежала из дома после того, как серьезно поругалась с матерью. Раньше же с родителями у нее конфликтов не было. Когда девочка не вернулась, обеспокоенные члены семьи отправились в полицию. Мама рассказала, что ее дочь не взяла с собой теплые вещи и телефон, была в домашней одежде. К кому она могла пойти в городе, женщина тоже не знала, так как все друзья подростка живут в деревне.

Поиски пропавшей продолжались двое суток, и 27 сентября был найден труп. На данный момент неизвестно, как именно скончалась школьница. Все обстоятельства ее смерти выясняются.

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