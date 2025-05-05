Тела трех пенсионеров нашли на кухне дома в Подмосковье. Как сообщает Telegram-канал Mash, они задохнулись угарным газом.

По данным источника, погибли супруги 63 и 67 лет, а также 96-летняя женщина. По предварительным данным, жители могли умереть из-за камина, с помощью которого хотели согреться во время отключения света. Пенсионеры могли зажечь огонь и не открыть заслонку дымохода.

Тела были обнаружены на кухне за столом, на котором стояли блюда и напитки – картошка, грибы, килька. Следственный комитет будет разбираться в случившемся. Фигурирует версия и о том, что люди могли отравиться продуктами.

Соседи рассказали, что жильцы приехали в дом 30 апреля, но больше их никто не видел. Местные жители нашли их уже мертвыми.

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