В отеле на Бали найден мертвым 28-летний бизнес-коуч из России

На Бали нашли тело 28-летнего бизнес-коуча и предпринимателя из России. Он долго не выходил из номера, а когда дверь взломали, мужчина был мертв.

Подробности приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Россиянин находился в отеле в Северной куте. Когда он перестал выходить из номера, работники сначала постучали в дверь, а потом один из них пробрался в номер и увидел на полу мертвого туриста.

На место вызвали полицию. Дверь взломали. Предварительно, смерть наступила за 12 часов до обнаружения. Точную причину смерти установит экспертиза.

Мужчина позиционировал себя в соцсетях как бизнес-психолога и коуча. Призывал жить в кайф каждый день.

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