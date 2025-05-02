Очень похожа на безобидное растение: девушка перепутала черемшу с чемерицей и умерла от отравления

Женщина погибла от отравления, допустив роковую оплошность. Россиянка перепутала черемшу с чемерицей, добавила ее в салат, а после употребила в пищу, передает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Ядовитая чемерица внешне очень похожа на безобидное растение. В день, когда 28-летняя девушка перепутала ингредиенты для салата, у нее началась сильная рвота, которая не прекращалась несколько часов. В итоге россиянка умерла от отравления.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала журналистам, как отличить токсичное растение от неопасного лука. По словам специалиста, у безопасной черемши гладкие, тонкие и продолговатые листья. Также она имеет ярко выраженный чесночно-луковый запах. Чемерица же имеет плотные широкие листья с прожилками и короткий стебель. При этом она ни чем не пахнет. Лишь иногда у нее может присутствовать запах леса.

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