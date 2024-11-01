Тела двух мужчин нашли на территории городской больницы в Петербурге

В Петербурге на территории одной из больниц за сутки нашли два трупа. Пока неизвестно, как именно погибли люди и от чего. Подробности сообщает mk.ru.

По данным источника, около трех утра было найдено первое тело. Оно находилось у забора медицинского учреждения в Московском районе северной столицы. Затем был обнаружен второй мертвый мужчина. Он лежал в подвале больницы.

Отмечается, что следов насильственной смерти у погибших не было. Личности мужчин устанавливаются. Предположительно, одному из них 40-45 лет, а другому — 50-55 лет. Тела были направлены в морг для установления причины смерти.

Выяснение обстоятельств смерти людей продолжается.

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