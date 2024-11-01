Хотела улучшить состояние кожи и омолодиться: у девушки начался некроз тканей после похода к косметологу

Уфимка выиграла суд против косметолога, из-за которого у нее начались проблемы с кожей. В качестве морального ущерба она получила 2 миллиона рублей, передает Telegram-канал Baza.

Все началось с того, что жительница Уфы обратилась к специалисту, которого разрекламировали знакомые. Кроме того, у него были хорошие отзывы в Сети. В итоге россиянка решила улучшить состояние кожи и омолодиться именно у этого косметолога.

Однако у мастера не нашлось времени, чтобы оказать услугу клиентке, и она доверила все сделать своей помощнице. После этого у уфимки начались проблемы со здоровьем — некроз тканей. Косметолог попыталась исправить ситуацию, но сделала только хуже: из-за лечения гормональными препаратами у девушки развился синдром Кушинга.

За защитой своих прав жительница Уфы обратилась в суд. В итоге ей присудили 2 млн рублей морального ущерба, а мастеру выписали штраф в размере миллиона рублей. Но на этом пострадавшая останавливаться не намерена. Она хочет, чтобы в отношении косметолога возбудили уголовное дело.

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